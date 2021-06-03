創見推工業用DRAM-less SSD 打造經濟高效邊緣儲存方案

記憶體模組廠創見（2451）長期深耕於企業級儲存裝置市場，因應智慧物聯網的加速應用，今（3）日推出工業用96層3D NAND DRAM-less SSD，包含2.5吋與M.2的規格，並涵蓋NVMe PCIe和SATA III傳輸介面，強效耐用的特性適用於嚴苛的運作環境，高性價比儲存解決方案協助企業升級硬體，滿足AIoT趨勢下邊緣儲存設備的部署與建構。

創見表示，DRAM-less SSD解決方案採用動態SLC快取技術（Dynamic SLC Cache），將3D NAND SSD速度提升到SLC的等級，雖無DRAM設計，仍可有效維持SSD效能表現；與傳統硬碟相比，創見DRAM-less SSD解決方案具備較低功耗與較高的資料完整性，不僅有效提升單位成本效益，當系統電力不穩或電源無預警中斷時更能穩定運作，不怕關鍵資料遺失，打造長效省電的嵌入式系統應用。

此外透過動態熱能管理機制（Dynamic Thermal Throttling）的導入，可即時監控SSD溫度狀況，將溫度維持在穩定的區間，避免過熱導致資料毀損或系統當機。對於新興的智慧物聯網、車聯網、或嵌入式醫療而言，創見實現了兼顧效能與穩定性的儲存解決方案。

為滿足不同工業應用的需求，創見推出完整的產品規格，包含NVMe PCIe Gen 3x4介面的MTE632T、SATA III M.2 2280的MTS932T、SATA III M.2 2242的MTS532T，以及2.5吋的SSD432K，可根據客戶需求訂製高達1TB的儲存容量，提供不同應用的客戶可根據需求採用最適合的產品。全產品線皆採用96層3D NAND快閃記憶體，3K抹寫次數的耐用等級充分滿足讀寫密集的應用需求。