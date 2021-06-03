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華碩捐百台再生電腦 防疫學習不停息

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

受疫情衝擊全台停課，為讓有需求的學生獲取遠距學習設備，華碩（2357）捐出的百台再生電腦，經台北市電腦公會協助媒合教育單位，頗受昌福國小、新興國小、新店國小等受贈單位肯定。目前仍有多所學校還在等待資源的媒合，台北市電腦公會也再次呼籲，希望有更多的企業及單位提供資源。

台北市電腦公會指出，此次華碩捐贈的百台再生電腦，非常感謝北市教育局、新北市教育局等各教育單位的參與，日前華碩已將百台電腦派送至各校，協助有需要的學童在防疫期間能進行學習。

新北市科技化學習扶助教師中心主任暨新店國小陳正榮老師表示，新北市科技化學習扶助教師中心的目標，就是透過數位科技融入學習，扶助、轉變傳統學習型態，來提升教師的教學效率、學生學習成效，在此感謝華碩再生電腦數位培育計畫，支援新北科技化學習·扶助教師研習及師生停課不停學線上學習設備的借用。

受贈的昌福國小呂聰賢老師回應，有些學童家中沒有相關設備，或僅能使用手機視訊上課，造成學習上的問題和困擾。非常感謝華碩的協助，解決燃眉之急。

目前仍有多校還在等待資源的媒合，台北市電腦公會也再次呼籲各企業及單位若有欲提供的資源，可填寫線上表單或與台北電腦公會聯繫，公會將持續收集各方資源並由專人協助資源媒合有需求的單位。讓防疫的關鍵時期，教育不停息，盼臺灣教育藉由科技縮短學習的差距，擴大學習的效益！

華碩 停課

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