快訊

整理包／我領得到補貼嗎？紓困4.0發給哪些人一次看

台中首例染疫亡！8至親慟不能送終 電話授權女兒塔葬

竹科篩檢站今啟用 經濟部：近期南科也將設置快篩站

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

為提升企業防疫能力，在指揮中心發布企業快篩指引後，經濟部與科技部、勞動部緊急跨部會協商，新竹科學園區佈建完成全台首座科學園區篩檢站並於今（3）日早上正式啟用。

此外，有鑑於南部科學園區也是台灣高科技產業發展重鎮之一，繼新竹科學園區建置「竹科社區篩檢站」之後，經濟部也積極協助台南科學園區與奇美醫院合作，近期將在南科設置快篩站。

經濟部指出，竹科篩檢站採線上預約，結合快篩區、PCR篩檢及後續安置的一條龍服務，一天篩檢容納量可達80至100件，盼透過快速篩檢及儘速隔離安置，降低園區內從業人員感染風險，力保高科技產業供應鏈安全、穩定，維持臺灣高科技產業優勢。

新竹科學園區是台灣高科技半導體產業重鎮，近幾年產值均達新台幣1兆元以上，入區核准廠商家數已逾580家以上，就業人數超過15萬人，成功帶動了國內的經濟成長，且在世界供應鏈上佔有重要地位。因應近期突發的疫情變化，為了保護科學園區供應鏈的穩定，包括台積電、台達電、鴻海、上銀等位於竹科的半導體科技大廠，均有意自行採購快篩試劑。

為了展現與產業並兼作戰的決心，經濟部責成工研院將正壓採檢亭支援竹科社區篩檢站，除了讓採檢人員「零接觸」高風險者，更可協助高科技產業員工安全、維持國家經濟穩定。

設立於新竹科學園區篤行路的社區篩檢站，採用最高規格的防疫措施，快篩區為組合屋型式，為醫護規劃獨立的作業空間，篩檢站則採工研院研發的正壓採檢亭，保護採檢人員「零接觸」高風險者，讓第一線防疫人員有最高規格的防護。採檢方是採「一條龍」防疫，若快篩呈陽性，會立刻進行PCR篩檢、血氧量測，並由救護車專車送至加強版防疫旅館入住等候PCR篩檢結果，杜絕感染進入社區。

竹科 經濟部

延伸閱讀

高市本土+1！長照機構快篩2985人 快篩陽性者皆PCR陰性

竹科篩檢站今啟用 科管局呼籲廠商利用服務網線上預約

竹縣今0確診 將成立竹科行動快篩部隊

跟中央不同調 民進黨連江黨部籲中央支持機場強制快篩

相關新聞

京元電爆禁員工戴醫療口罩 公司：無塵室口罩也具防護力

京元電（2449）的竹南廠發生群聚確診事情，也對同仁大規模篩檢，有議員指出，從接獲員工陳情，表示公司不准他們戴具有防疫功...

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

台積電（2330）總裁魏哲家日前宣布台積電在美國亞利桑那州投資的廠區已經開始動工建造，《日經亞洲評論》今（3）日解析為何...

海運供給吃緊 宏碁：正在解除問題、但沒解得這麼快

海運旺季到，市場預期塞船、缺艙狀況恐將持續，對此PC大廠宏碁（2353）共同營運長黃資婷今（３）日表示，「空櫃回頭一直都...

科思創翻轉教育 引領啟聰親子進入科學世界

為了鼓勵聽損孩子跨出蛻變的一步，化工大廠科思創（Covestro）與全台3所啟聰學校，以及中教大教授許良榮、成功大學教授...

元太助抗疫 捐贈桃市、竹市正壓篩檢亭

本土疫情嚴峻，企業紛紛伸出援手幫助抗疫，電子紙大廠元太（8069）今（3）日宣布，捐贈二座正壓篩檢亭分別給新竹市政府與桃...

元太捐贈兩座篩檢亭 設於竹科篩檢站及桃園敏盛醫院

新冠肺炎（COVID-19） 疫情嚴峻，為守護社區，協力地方政府加速防疫工作，全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（80...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。