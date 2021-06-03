竹科篩檢站今啟用 經濟部：近期南科也將設置快篩站

為提升企業防疫能力，在指揮中心發布企業快篩指引後，經濟部與科技部、勞動部緊急跨部會協商，新竹科學園區佈建完成全台首座科學園區篩檢站並於今（3）日早上正式啟用。

此外，有鑑於南部科學園區也是台灣高科技產業發展重鎮之一，繼新竹科學園區建置「竹科社區篩檢站」之後，經濟部也積極協助台南科學園區與奇美醫院合作，近期將在南科設置快篩站。

經濟部指出，竹科篩檢站採線上預約，結合快篩區、PCR篩檢及後續安置的一條龍服務，一天篩檢容納量可達80至100件，盼透過快速篩檢及儘速隔離安置，降低園區內從業人員感染風險，力保高科技產業供應鏈安全、穩定，維持臺灣高科技產業優勢。

新竹科學園區是台灣高科技半導體產業重鎮，近幾年產值均達新台幣1兆元以上，入區核准廠商家數已逾580家以上，就業人數超過15萬人，成功帶動了國內的經濟成長，且在世界供應鏈上佔有重要地位。因應近期突發的疫情變化，為了保護科學園區供應鏈的穩定，包括台積電、台達電、鴻海、上銀等位於竹科的半導體科技大廠，均有意自行採購快篩試劑。

為了展現與產業並兼作戰的決心，經濟部責成工研院將正壓採檢亭支援竹科社區篩檢站，除了讓採檢人員「零接觸」高風險者，更可協助高科技產業員工安全、維持國家經濟穩定。

設立於新竹科學園區篤行路的社區篩檢站，採用最高規格的防疫措施，快篩區為組合屋型式，為醫護規劃獨立的作業空間，篩檢站則採工研院研發的正壓採檢亭，保護採檢人員「零接觸」高風險者，讓第一線防疫人員有最高規格的防護。採檢方是採「一條龍」防疫，若快篩呈陽性，會立刻進行PCR篩檢、血氧量測，並由救護車專車送至加強版防疫旅館入住等候PCR篩檢結果，杜絕感染進入社區。