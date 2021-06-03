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竹南新冠確診案例增 京鼎採更嚴格防疫管制措施

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

竹南近期新冠染疫案例頻傳，引發各界關注，因應疫情變化，本身廠辦位於竹南的半導體設備製造商京鼎（3413）今（3）日回應提問表示，將採取更嚴格的防疫管制措施，外籍員工部分已要求管控人員移動路線，同時公司也已配合集團政策，採取分流上班並啟動彈性上班、居家辦公等。

由於京元電（2449）竹南廠區因群聚感染啟動快篩，鄰近的群創（3481）也安排外籍員工快篩等措施，竹南當地科技廠商防疫措施備受關注。

回應提問，京鼎指出，公司進廠人員例行都需自我申報量體溫，本身外籍員工人數相對少，不到百人，加上相關員工的宿舍獨立其他廠區，因此不會有和其他公司重疊的部分，至於是否需要快篩仍在討論。

同時京鼎竹南二廠還在建設階段，至於在京鼎本身辦公室部分也謝絕外賓，若有客戶拜訪也多約在廠外，並按照防疫措施。

疫情 半導體

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