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中華精測5月營收3.58億元 較上月微幅成長1.2%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

中華精測（6510）今（3）日公布5月營收，單月合併營收達3.58億元，較前一個月成長1.2%，較前一年同期成長1.4 % ； 累計前5個月的營收達15.23 億元，較前一年同期下滑4.6 % ； 受惠於智慧型手機應用處理器（AP）訂單遞延效益，5G射頻晶片（RF）、HPC晶片等市場需求暢旺，帶動探針卡業績成長表現。

中華精測表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情在台灣急遽升溫，成為整個產業迎接旺季的新挑戰，為此，產業鏈上下游快速應變，該公司亦加速調整，並拉高營運應變持續計畫（BCP）層級，展開各項防疫措施。

中華精測也表示，為因應疫情防制，該公司目前進行功能性異地備援、拉高庫存安全水位、積極備料及確保物流通路。在業務推展方面，透過數位升級遠距辦公，加強資訊安全防護，確保客戶權益。在生產製造方面，因應人員分流調整組織，以確保生產不中斷、穩住客戶交期。

中華精測 營收

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