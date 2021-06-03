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Adobe合作微軟Teams 整合旗下電子簽名及PDF工具

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

Adobe近期在Adobe Summit高峰會上宣布，推出微軟Microsoft Teams與旗下Adobe Document Cloud的全新整合，可提高使用者工作效率。Adobe指出，全球超過1億名透過Teams和同事、供應商及客戶共同合作的用戶，現在已可直接在Teams使用自家電子簽名工具Adobe Sign，以及PDF工具Adobe Acrobat。

疫情期間，電子簽名對個人和企業的重要性都大大提升，從2020年2月起算，Adobe Sign一年內使用成長率超過二倍。Adobe表示，Adobe Sign加入全新的Microsoft Teams核准應用程式後，成為Teams中唯一真正的原生電子簽名解決方案，用戶可直接在Teams的核准應用程式內快速將Adobe Sign電子簽名檔加入需簽核的文件，並存取、管理所有電子簽名與其他簽核請求。

在Teams全新推出的Live Sign功能中，Adobe Sign提供用戶可在Teams內進行如同實體簽名的流程，兼具信任及安全性。例如，醫生可透過 Teams視訊通話為患者進行外科手術諮詢，並針對各類同意書擷取患者的電子簽名，所有流程都在Teams內完成。

Adobe Acrobat則為Microsoft 365格式提供完整的PDF功能，透過Teams整合Adobe Acrobat，用戶不需離開Teams便可在SharePoint、OneDrive或Teams儲存的PDF檔加上評論或註釋，可在單一PDF檔案中擷取評論意見並存檔。

根據Adobe在2019年委託調研機構Forrester進行的《整體經濟影響研究報告》（Total Economic Impact Study），使用Adobe Document Cloud和Microsoft的機構可更迅速完成業務報告，每位員工平均一年最多可省下910萬美元和65個小時。

Adobe PDF

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