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義隆電5月營收較上月微降 第2季業績仍將創新高

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

觸控晶片廠義隆（2458）今（3）日公布5月營收成績單，單月營收較上月微降至16.61億元，但還是比去年同期顯著拉升三成。由於4月和5月營收墊高，法人預估，該公司第2季營收將順利創新高。

義隆電今日公告5月營收為16.61億元，月減近3%，但還是比去年同期顯著拉升35.6%；累計今年前五個月營收是75.29億元，年成長近七成。

義隆電4月和5月營收合計為33.73億元，法人預估，該公司第2季營收將可輕鬆超過首季，全季應有機會站上50億元大關，創單季歷史新高紀錄。

義隆電預估，第2季單季合併營收可望季成長15.5%至25.1%，達到48億至52億元，毛利率將落在48%至50%間，較第1季持平或季增兩個百分點。

義隆電本季營運看增，主要來自於遠距教學需求成長，加上市場缺貨，產品價格同樣拉升所貢獻。

營收 義隆

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