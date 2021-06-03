缺料缺到爆 宏碁營運長、仁寶翁宗斌半夜還在寫信追料
時間來到第二季，PC缺料的問題仍同樣吃緊，今（3）日宏碁（2353）共同營運長高樹國就直言，「昨晚根本無法好好入眠」，因為掌管供應鏈的共同營運長黃資婷，昨天晚上十二點半還寫信給仁寶電腦（2324）總經理翁宗斌追料，高樹國更說，到了清晨更是沒法睡，「因為Martin (翁宗斌)早上四點就回信了」，顯示出PC品牌與代工大廠僅管在防疫期間，還是一起合作加緊追料、催料，連晚上都不能好好睡覺。
黃資婷表示，宏碁先前很多事情會請ODM幫忙，不過現在缺料狀態下，「我們會直接下單IC零件」，宏碁將與代工廠緊密結合、一起往上游追料，不會繞過代工廠。
宏碁4月斥資約15億元，從神盾（6462）手中取得敦泰（3545）約3.58%股權，宏碁董事長暨執行長陳俊聖上週表示，主要是藉此加強供應鏈透明度，對驅動IC供應鏈更有掌握度。
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