訊連攜手GIS 打造口罩偵測、3D辨識多功能門禁機

軟體大廠訊連（5203）今（3）日宣布，旗下人臉辨識引擎FaceMe獲得業成GIS-KY（6456）採用，整合至「YouMe 800T 3D人臉辨識機」，打造有人臉辨識、口罩偵測、體溫量測及3D活體辨識等多樣化功能的一體式門禁機。訊連董事長黃肇雄表示，FaceMe具有建置彈性、跨作業系統支援等特性，適合建置於各式IoT解決方案；本次獲得GIS採用在其3D人臉辨識機中，可進一步透過3D景深相機，達到活體辨識功能，打造更安全、可靠的智慧門禁及差勤系統。

訊連指出，人臉辨識是近年來最熱門的人工智慧應用之一，可整合在門禁管理、差勤打卡等應用中；疫情期間，口罩偵測、體溫量測等功能更是打造非接觸門禁系統不可或缺的功能。不過，系統如何進行活體辨識，避免以臉部相片或影片進行身分冒用，以及在強光、逆光的室外，或是弱光的室內等環境光源不佳地點，如何有效進行辨識，都是一大難題。

GIS開發的「YouMe 800T 3D人臉辨識機」採用FaceMe人臉辨識引擎，可進行即時人臉偵測及辨識，且因應防疫需求，支援配戴口罩人士進行身份識別及體溫量測，可作為門禁、考勤打卡管理，適用於辦公大樓、廠房、倉庫、住宅等應用場景。

此外，該機台內建補光燈，可大幅改進逆光、強光、弱光等極端光源環境下的辨識率，並搭載先進的3D相機，透過景深資訊進行3D活體辨識，100%辨別是否為3D活體，或是以人臉相片、影片等方式冒用身分。

訊連表示，FaceMe可支援各式CPU、SoC及GPU等處理器，也支援10種以上的作業系統。以「YouMe 800D 3D人臉辨識機」為例，可支援其搭載的Rockchip RK3399 SoC及Ubuntu作業系統，提供快速、即時的人臉偵測及辨識。

此外，FaceMe人臉辨識引擎提供口罩辨識、配戴口罩的人臉辨識，以及3D景深資訊支援，可協助GIS加速3D人臉辨識機的開發。