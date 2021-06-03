台股收漲81.12點 三大法人買超121.19億
台股今（3）日開高震盪，一度衝達17,311.28點，終場以17,246.16點作收，上漲81.12點，成交量4,804.01億元；三大法人買超121.19億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超79.03億元，投信買超6.55億元，自營商買超（合計）35.59億元，其中自營商（自行買賣）買超16.2億元，自營商（避險）買超19.39億元。
台股今日以17,201.3點開高，長榮航（2618）、華航（2610）漲停鎖死，貨櫃三雄也收紅，權值股由聯電（2303）、聯發科（2454）領軍，台積電（2330）也收紅，運輸股之外，造紙股、玻陶股、紡織股漲勢也強，大盤指數收在17,246.16點，漲幅0.47%。
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