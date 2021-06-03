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竹科篩檢站今日正式啟用

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

竹科管理局與新竹市政府攜手合作，依據中央流行疫情指揮中心規範，結合醫療機構醫事人員及企業的能量，建置竹科社區篩檢站，於今日上午8時開始營運，協助園區事業員工進行抗原快篩及PCR採檢作業。

竹科管理局表示，竹科社區篩檢站採高規格防疫措施，快篩區為組合屋型式，為醫護規劃獨立的作業空間，PCR篩檢站則採「正壓採檢亭」，讓採檢人員「零接觸」高風險者，每日可篩檢量能為80人。

篩檢採預約制，對象為具高風險接觸史、活動史或有症狀之員工及其眷屬。園區事業須透過科學園區廠商服務網進行線上預約，為避免篩檢站現場群聚交叉傳染，原則同一廠（或公司）安排同一時段採檢，每時段15分鐘，採檢4人。如快篩為陽性，將現場進行PCR採檢，並搭乘防疫計程車至集中檢疫所隔離等待PCR報告，若PCR檢驗陽性，則依確診個案處置，PCR陰性則解除隔離並自主健康管理至採檢後14天。

竹科管理局強調，科學園區透過本篩檢機制可降低疫情入侵的風險，並減少廠商對於疫情可能影響產能的不安定感，對於廠區發生人員染疫後的處置也更有效率、更為精準。園區事業若有篩檢需求，請至竹科管理局所建置之「嚴重特殊傳染性肺炎防疫及紓困專區」，或登入科學園區廠商服務網進行線上預約。

竹科 疫情

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