京元電爆禁員工戴醫療口罩 公司：無塵室口罩也具防護力

京元電（2449）的竹南廠發生群聚確診事情，也對同仁大規模篩檢，有議員指出，從接獲員工陳情，表示公司不准他們戴具有防疫功能的醫療口罩，只能戴公司配發的白色無塵室口罩，對此京元電回應，公司採購的無塵室三層不織布口罩，供應商為國家口罩隊一員，與醫療口罩材質相較之下，僅差別於最外層不織布材質，仍具有防護力，同仁可安心使用。

京元電以三大點聲明回應，首先是經公司EQM測試，醫療口罩產塵量明顯高於無塵室口罩，不建議戴入潔淨室，其次是醫療口罩廠牌多樣且人員可能重複使用，不易管控對潔淨室particle的影響，最後是詢問其他封測同業，對產線要求相同，禁止戴醫療口罩進入產線。

京元電強調，公司採購之無塵室三層不織布口罩，供應商為國家口罩隊一員，醫療口罩與無塵室口罩之結構差異為外層材質，但細菌過濾效率BFE（Bacterial Filtration Efficiency）主要依靠中間層，國內CNS14774要求95%以上，無塵室口罩的送測結果大於95%，細菌過濾效率與醫療口罩一樣。