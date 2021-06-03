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訊連攜手GIS業成 推口罩偵測、體溫量測3D人臉辨識機

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
訊連攜手GIS業成 推口罩偵測、體溫量測3D人臉辨識機。圖／訊連提供
訊連攜手GIS業成 推口罩偵測、體溫量測3D人臉辨識機。圖／訊連提供

觸控面板廠GIS-KY業成（6456）開發的「YouMe 800T 3D人臉辨識機」採用了訊連科技（5203）的FaceMe® AI人臉辨識引擎，可進行即時人臉偵測及辨識，因應COVID-19防疫需求，並支援配戴口罩人士進行身份識別及體溫量測，供作門禁、考勤打卡管理使用，為因應疫情時代推出的人臉辨識機。

「YouMe 800T 3D人臉辨識機」亦內建補光燈，可大幅改進逆光、強光、弱光等極端光源環境下的辨識率。此外，「YouMe 800T 3D人臉辨識機」搭載先進的3D相機，透過景深資訊進行3D活體辨識，100%辨別是否為3D活體、或是以人臉相片、影片等方式冒用身分。

人臉辨識是近年來最熱門的人工智慧應用之一，可整合在門禁管理、差勤打卡等應用中。於COVID-19疫情期間，口罩偵測、體溫量測等功能，更是打造非接觸性門禁系統不可或缺的功能。此外，人臉辨識面對的挑戰之一，是如何進行活體辨識，避免透過臉部相片或影片來進行身分冒用。而於強光、逆光的室外，或是弱光的室內等於環境光源不佳之地點，如何有效進行辨識，也是一大難題。

訊連科技執行長黃肇雄表示，FaceMe®具有建置彈性、跨作業系統支援等特性，適合建置於各式IoT解決方案中。其中刷臉門禁就是FaceMe®最普遍的應用之一。很榮幸FaceMe®獲GIS業成採用，於其3D人臉辨識機中，可進一步透過3D景深相機，達到活體辨識功能，打造出更加安全、可靠的智慧門禁及差勤系統。

FaceMe®可支援各式CPU、SoC及GPU等處理器，亦支援10種以上的作業系統。以「YouMe 800D 3D人臉辨識機」為例，可支援其搭載的的Rockchip RK3399 SoC及Ubuntu作業系統，可提供快速、即時的人臉偵測及辨識。此外，FaceMe®人臉辨識引擎更提供了口罩辨識、配戴口罩的人臉辨識及3D景深資訊的支援，可協助GIS業成加速3D人臉辨識機之開發。

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