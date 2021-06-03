訊連攜手GIS 打造口罩偵測人臉辨識

AI臉部辨識技術開發商訊連科技（5203） 宣佈旗下 FaceMe AI 人臉辨識獲 GIS 業成採用，整 合至「YouMe 800T 3D 人臉辨識機」，打造整合了人臉辨識、口罩偵測、體溫量測及 3D 活體辨識等多 樣化功能一體式門禁機，可適用於辦公大樓、廠房、倉庫、住宅等多種應用場景。

人臉辨識是近年來最熱門的人工智慧應用之一，可整合在門禁管理、差勤打卡等 應用中。於 COVID-19 疫情期間，口罩偵測、體溫量測等功能，更是打造非接觸 性門禁系統不可或缺的功能。此外，人臉辨識面對的挑戰之一，是如何進行活體 辨識，避免透過臉部相片或影片來進行身分冒用。而於強光、逆光的室外，或是 弱光的室內等於環境光源不佳之地點，如何有效進行辨識，也是一大難題。

GIS 業成開發的「YouMe 800T 3D 人臉辨識機」採用訊連科技的 FaceMe AI人臉辨識引擎，可進行即時人臉偵測及辨識，因應 COVID-19 防疫需求，並支援配 戴口罩人士進行身分識別及體溫量測，供作門禁、考勤打卡管理使用，為疫情時 代功能最齊全的人臉辨識機。「YouMe 800T 3D 人臉辨識機」亦內建補光燈，可 大幅改進逆光、強光、弱光等極端光源環境下的辨識率。此外，「YouMe 800T 3D 人臉辨識機」搭載先進的3D相機，透過景深資訊進行3D活體辨識，100%辨別是否為3D活體、或是以人臉相片、影片等方式冒用身分。

「FaceMe®具有建置彈性、跨作業系統支援等特性，適合建置於各式 IoT 解決方 案中。其中刷臉門禁就是 FaceMe®最普遍的應用之一。」訊連科技執行長黃肇雄表示，「 很榮幸 FaceMe獲 GIS 業成採用，於其 3D 人臉辨識機中，可進一步透過3D 景深相機，達到活體辨識功能，打造出更加安全、可靠的智慧門禁及差勤系 統。」

FaceMe可支援各式 CPU、SoC 及 GPU 等處理器，亦支援 10 種以上的作業系統。 以「YouMe 800D 3D 人臉辨識機」為例，可支援其搭載的的 Rockchip RK3399 SoC 及 Ubuntu 作業系統，可提供快速、即時的人臉偵測及辨識。此外，FaceMe®人 臉辨識引擎更提供了口罩辨識、配戴口罩的人臉辨識及 3D 景深資訊的支援，可協助 GIS業成加速3D人臉辨識機之開發。