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愛心爆棚 「一人一平板停課不停學」募集近8成

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

由台灣大哥大（3045）與4大公益團體共同發動的「一人一平板停課不停學」公益計劃，在許多愛心民眾的熱烈迴響下，10天內累計認捐量近目標8成，活動倒數3天至6月6日截止，目前尚缺91台，盼全民一起集眾力，解決弱勢學童無法正常上課的問題。

為了讓小朋友盡快使用平板上課，台灣大哥大已陸續出貨566台平板，由公益團體送至個案家中，讓弱勢學童跟上居家上課的腳步。此公益募集計畫已進入最後階段，期望更多人一起奉獻愛心，讓剩餘的91個弱勢孩童，不會因為裝置的匱乏，失去與其他同學一起線上學習的機會。

平板募集數量最多的家扶基金會，在活動發起後短短一周，便已募得超過158萬，其中更收到海外捎來的愛心，一位居住在溫哥華的民眾來信，看到活動訊息後希望也能為孩子們盡一份心力，並規劃要自主發起平板募集的行動。

「一人一平板停課不停學」公益計劃發動後，除了各方湧入的愛心，也發現了更多「需求」。10歲的泰雅族男孩小平，家住在新竹縣尖石鄉，除了他，家裡還有3個小孩，家中唯一堪用的數位裝置就是爸爸的手機。為了遠距學習，4人只能輪流使用，而且只要電話一響，上課便中斷，或是因為來不及充電，常導致無法準時上課。和小平一樣遇到遠距學習就「囧囧又卡卡」的孩子，在尖石、五峰兩個原住民鄉鎮，其實還不少。長期服務原民鄉鎮的至善社會福利基金會一看到平板募集計畫，便主動與台灣大基金會聯繫，期望能讓新竹尖石鄉、五峰鄉的原住民學童，可以順利遠距上課、不再卡卡。

台灣大也表示，該公司董事長蔡明忠，第一時間得知此新增需求後，二話不說表示由他私人支付認捐，希望盡快把平板送到孩子們的手中，台灣大哥大內部的許多高階主管在活動開始後，也紛紛以6位數的捐款響應。終端設備團隊在平板貨源短缺下，第一時間協調保留700台平板，扣除首波四家公益團體所需的619台，剩餘的81台將全數提供給至善社會福利基金會。

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