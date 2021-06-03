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企業SSD採購容量攀升 預估Q3價格季漲幅將超過10%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

TrendForce表示，自今年第2季以來，受惠於伺服器出貨量向上攀升，enterprise SSD採購量也同步增長。其中，又以資料中心8TB容量出貨占比成長最為明顯，推估此一成長趨勢將延續至第3季。然受限於晶圓代工產能吃緊，SSD相關零組件可能出現供應不及的情況。因此，TrendForce將第3季enterprise SSD合約價季漲幅由原先預估的5~10%，上調至10~15%。

TrendForce進一步指出，第3季enterprise SSD需求大好的原因，主要是北美資料中心客戶庫存調節進入尾聲，並持續擴建儲存容量，以及全球各地政府機構和中小企業針對伺服器等相關的資訊預算增加，使訂單量逐季回升所致。此外，隨著新一代英特爾與超微新平台量產，資料運算及存儲需求增加，促使SSD容量轉趨以4／8TB為主，使得資料中心客戶得以藉由提升容量密度以優化建置成本。

從各供應商來看，在面臨部分零組件將可能供應不及的情況下，僅三星有望擴展其enterprise SSD產品市占率，主要是三星自製零件的比例優於其他供應商，故SSD供給彈性較高。若以出貨位元量來計算，第3季三星於北美資料中心的供應占比可望超越五成，此也將進一步鞏固其價格主導能力。

不過，英特爾仍受PMIC供給不足而出現生產瓶頸，加上接單傾向QLC產品，在TLC產品需求的市占有下降疑慮；至於鎧俠、SK海力士等業者，儘管市占隨著客戶逐漸導入產品而有所提升，但與三星仍有一段差距。

而PC client SSD部份，在目前筆電需求續強，但SSD controller IC供應仍顯吃緊的情況下，TrendForce預期，第3季client SSD合約價仍會小幅走揚，季漲約3~8%。不過原廠製程的轉進速度並未因此減緩，176層產品仍將於第三季開始供應，上游供給位元也會逐季提升。

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