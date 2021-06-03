中華電信搶進防疫新生活 Hami Video影視雙享包打5折

因應防疫新生活帶動居家娛樂與行動上網量的需求提升，中華電信（2412）表示，即日起推出「Hami Video影視雙享包方案」優惠4G/5G月租型客戶，一起購買影劇館與電視館24個月租期，即可享月租188元（原價367元）約5折的優惠價，合約期間每月再享6GB行動上網量，讓精打細算的小資族一次享受宅家行動娛樂和上網的便利，即刻手機撥打800洽客服申辦。

中華電信表示，Hami Video影劇館推出華麗陣容，包括溫昇豪、林柏宏和劉冠廷主演之強檔戲劇《火神的眼淚》；劉德華、劉青雲主演的華語鉅片《拆彈專家2》及將於6月11日上架，由楊祐寧、張榕容主演的犯罪懸疑片《複身犯》，精彩好戲千萬不要錯過。

中華電信表示，Hami Video電視館更精選包括即時新聞、財經、戲劇、綜藝及運動等90個電視頻道，疫情期間讓客戶宅在家，也能關心國內外時事、瘋追優質好劇。

中華電信也強打宅再加的多元需求，中華電信表示，推出便利、實惠的5G行動上網方案優惠，一次滿足客戶宅在家的多元需求。「精采5G 四季饗宴」方案提供599元至2,699元共8種月租方案，有12、24、30個月租期的多元選擇，讓客戶可視自身行動上網量、語音分鐘數、5G應用服務等需求選購，即享加贈Hami Point 1,000點至12,000點不等的優惠贈點，中華電信網路門市皆可申辦，防疫期間讓客戶免出門、零接觸，申辦最安心。

中華電信指出，「精采5G 四季饗宴」方案更於「Hami Go」新增的宅家輕鬆購專區，提供可兌換7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商與家樂福、大潤發、屈臣氏等賣場購物金，及最實用的foodpanda美食外送金；同時精選火烤兩用多功能調理鍋、自動感應酒精噴霧機、民生及生鮮冷凍食品等居家防疫必備品，通通免運宅配送到家的貼心服務。此外，中華電信包裝5G手機，搭配精采5G月繳1,399元以上，加碼贈Hami Point 1,500點的優惠，網路門市申辦購機，亦可享手機免費宅配到府