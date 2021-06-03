怕被貼標籤 陸資IC設計公司傳出員工出走潮

世芯-KY（3661）、金麗科（3228）兩家IC設計公司日前接連被連結至承接中國大陸解放軍訂單，引起眾多爭議，也造成國內具陸資背景的公司員工，深恐稍有不慎，會被貼上違反「國安」的標籤，近期出現一波明顯的出走潮。

由於聯發科（2454）上個月才宣布擴大徵才超過2,000人，開出碩士畢業新鮮人年薪150萬元以上、博士畢業新鮮人年薪200萬以上的優渥薪酬，希望吸引優秀人才加入團隊，因此反而成為這一波人才移動的出海口，傳出有不少人就改往聯發科投石問路。

這一波竹科、台元科學園區的人才出走潮，起因於4月發生的世芯和金麗科事件，其中又以世芯為核心。

美國商務部將飛騰等7家大陸企業與機構列入實體清單影響，世芯因為供應飛騰PC與伺服器用CPU產品的ASIC設計服，飛騰為其最大客戶，因而被貼上標籤，甚至被聯想到為中國解放軍研發超音速飛彈，讓世芯有苦難言。

在被外界用放大鏡盯上後，造成國內具備陸資背景的IC設計公司員工人心惶惶，擔心被貼上違反國安法規的標籤，近期上演一波明顯的人才出走潮。

新竹竹北一帶一向是國內的IC設計公司群聚重鎮，業界指出，最近竹北有不少陸資背景的IC設計公司員工在轉換工作，人才流動高於以往。

市場傳出，有一家中國大陸前五大手機廠在台灣設立的技術研發團隊，近期因為人才流動過速，因此被迫關閉台灣據點；另有去年才剛成立、成功吸引國內IC設計大老投資的新創IC設計公司也遭到波及，走了不少員工。

業界指出，基層員工多數不是很清楚公司的客戶情況和股東背景，很擔心一不小心被貼上國安標籤，惹來其他的麻煩，因此選擇換工作保身。