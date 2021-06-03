遠傳總座井琪向全球領導廠商分享5G遠距診療應用實績

2021年台北國際電腦展線上展（COMPUTEX 2021 Virtual）邁入第四天，遠傳電信（4904）總經理井琪受邀於「COMPUTEX FORUM」發表演說，井琪向全球領導廠商、國際買主以「5G Clinical Intelligence」為題，分享遠傳於台東、新北偏鄉建置的5G遠距診療應用實績，以及近期因應新冠疫情嚴峻而迅速於亞東醫院導入通訊診療門診服務。

井琪表示，台灣有270萬人、約總人口的12%住在醫療資源不足的地方，交通距離是很大的挑戰，井琪指出，遠傳建置的5G診療平台，串接台東的衛生所與100公里外的高雄醫學大學附設中和紀念醫院與花蓮慈濟醫院，使居民能就近在衛生所，與遠端的專科醫師視訊看診、醫學影像即時傳輸、專科醫師即時判讀，所有端對端都透過5G整合在這個平台，上線至今已經服務超過2200人。

遠傳另一個「網路取代馬路」的實績，則是於新北市石碇、萬里啟用全台第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，由於糖尿病患者併發症較多，需要專科醫師診斷，而偏鄉資源不足，透過遠傳自行開發的遠距診療平台，則可讓醫學中心的專科醫師及醫療資源，包括眼科、新陳代謝科、個案管理師、營養師，能夠不受限地理位置服務新北市的偏鄉民眾。

而近期新冠疫情嚴峻，井琪表示，防疫下產生了零接觸的需求，遠傳因此協助亞東醫院推動通訊診療門診服務。井琪說，她不想形容這是一個機會，但此刻確實是一個提升醫療資源普及率的很好的時間點，而遠傳一年多以來就已經累積了許多遠距診療系統導入與運用的經驗。原先運用於台東的遠距診療，在衛福部大力推動和政府法規鬆綁之下，已將及於全台灣的偏鄉；希望不久的將來在平時都會區也能使用遠距診療並有健保給付。

對於未來趨勢，井琪則是指出，預計2026年台灣的65歲以上人口將達20.6%，台灣進入超高齡社會，遠傳將持續運用5G技術力與資通訊專長，讓醫療資源能不限距離、零時差的服務到需要的民眾身上。