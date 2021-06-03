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西門子提3大前瞻科技 在台打造智慧解決方案

中央社 / 台北3日電

台灣西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）今天表示，西門子運用工業5G、電網邊緣、互聯交通等前瞻科技，在全球發展創新應用，包括在台灣打造智慧電表和智慧交通解決方案。

艾偉在2021台北國際電腦展（Computex）資通訊高峰論壇的線上演講指出，改變全球的5大趨勢包括氣候變遷、全球在地化（glocalization）、數位化（digitalization）、人口結構變遷、城市化（urbanization），人們必須找到新方法來因應新的挑戰。

他說，其中一項關鍵技術是工業5G（industrial5G）通訊技術。5G具備低延遲性，速度高達4G的10倍，以西門子與高通合作在德國打造的5G智慧工廠為例，透過工業5G可以更有效率設計產品。

另一項關鍵技術與能源管理有關，特別是電網邊緣應用。艾偉指出，台灣西門子向台電提供智慧電表管理系統EnergyIP，預計在2022年前將於全台灣建置超過300萬個智慧電表。

艾偉也提到互聯交通的重要性，未來車輛會採用共享模式，與周遭的交通基礎設施連結，並採用充電系統，具有自動駕駛能力。例如車輛與交通號誌連結，可以判斷下一個號誌，自動控制車輛速度；路上有救護車時，可以預判救護車通行路線並讓道，讓救護車能更快抵達醫院。

西門子已推出Sitraffic Vehicle2X車聯網解決方案，在美國紐約曼哈頓和布魯克林地區的8000輛車上安裝車載單元（Onboard Units）感測器，並在街道上設置550個道路單元（Roadside unit）偵測器，可即時掌握行人與路況。

艾偉表示，台灣西門子在新北市淡海新市鎮打造5G實驗場域，提供V2X車聯網解決方案，透過自駕車的連網與交通系統來改善車流、降低碳排放。他並呼籲大家能運用科技力量，帶動日常生活的轉型。

5G

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