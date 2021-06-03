台灣大打造「5G企業專網」服務 搶進製造、醫療、交通

全球企業正積極進行數位轉型，台灣大（3045）認為，5G企業專網結合創新技術應用，可望為企業場域導入AI、IoT應用的創新活水，台灣大與華電聯網（6163）、瑞擎數位共同打造5G企業專網應用，結合5G技術、資安防護等，可望助攻企業搭上工業4.0浪潮，已打入龍頭及傳產及科技大廠。

台灣大表示，為企業用戶量身建置專屬的5G網路設施及服務，以獨特的「行動邊緣運算閘道技術」作為資安防護的基礎，助力企業站上工業4.0的趨勢浪潮。目前已有龍頭級的傳產及科技大廠安裝上線，率先享有台灣大5G企業專網高速、低延遲的好處，鍛造能所不能的競爭力。

台灣大商務長吳傳輝表示，高科技、製造業生產環境有其專殊性，網路佈建為一大挑戰，台灣大以資通訊專業，為不同場域規劃最適合的網路架構，並依企業需求及場景現況，部署5G服務主流頻段3.5GHz、或混合使用超高速的28GHz頻段，結合台灣大生態圈夥伴的解決方案，網路防禦機制更大幅提升，企業用戶能以低建置及維運成本，擁有一個電信等級5G專網，為企業的5G數位轉型全面數位化、智能化提供一步到位的客製化服務。

台灣大與生態圈夥伴合力推出「5G企業專網」，除了台灣大電信專業團隊，還有系統整合（SI）業者華電聯網與資安新創公司瑞擎數位。華電聯網挾二十多年電信、網路、雲端、資安及網管等多元整合經驗，搭配瑞擎數位重要核心技術「行動邊緣運算閘道」解決方案，陣容整齊，5G專網服務與資安防護，一步到位，將協力促進實現工業4.0願景。

台灣大積極協助企業布局5G專網，已與超過30家業者完成MOU簽署，並於製造業、醫療、交通運輸等領域展開 PoC(概念驗證)，例如在智慧製造方面，正與台林電（5353）通攜手打造工業4.0環境，去年底也著手與國內大廠合作建置5G實驗室，為未來智慧工廠、智慧照護、智慧城市等各式 “Smart X”智慧化應用鋪路。

台灣大表示，5G企業專網服結合邊緣運算，進一步優化5G架構。高端製造、倉儲物流等工業場域設有大量聯網裝置，藉由邊緣運算技術，各聯網裝置產生的數據資料，不需藉由公網傳到雲端，在場域內IoT終端就近即能提供複雜運算、資料分析與儲存，不僅減少數據在雲端之間來回傳輸時間，達到各種IoT裝置即時連網、低延遲的高通訊品質，還兼顧資料隱密性，高機敏性質的資訊與設備均可保存在用戶端。

另外，5G逐漸實現萬物相聯，資安破口成新隱憂。台灣大表示，在物聯網系統中，閘道（gateway）形同中樞，台灣大5G企業專網運用「行動邊緣運算閘道」技術，以SIM卡為認證基礎，可橫向納管專網場域間的所有IoT裝置，萬物聯網之下形成一個大型IoT接取平面，裝置間的流量均可於企業內網中進行安全查核，破解資安死角的問題。