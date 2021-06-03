技嘉伺服器結合ARM架構處理器 打造資料中心新利器

技嘉（2376）在 ARM伺服器領域發展多年，與 Ampere®保持著緊密的合作關係，去年6月下旬搶先推出支援 ARM 架構處理器 Ampere® Altra® 設計的產品，目前更針對 Ampere® Altra® 處理器系列開發出更完整產品線，使ARM伺服器與伺服器主機版的產品選項更加靈活。

技嘉於此次台北電腦展展出的ARM架構解決方案，從 EATX 規格的 MP32-AR1 伺服器主機版，到 1U 規格 R152-P30 伺服器與 2U 規格的 R272-P30 伺服器旗艦機型外，技嘉更推出了 E252-P30，可完美符合邊緣運算需求的邊緣運算伺服器，與 GPU解決方案 G242-P31 伺服器，支援四張 NVIDIA A100 Tensor Core GPU，同時也是世上第一台擁有 NVIDIA 認證的 ARM 架構 GPU 伺服器。

技嘉分析，ARM 架構的處理器在市面上已經相當普及，目前廣泛用於各類感測器、穿戴裝置、行動裝置如智慧型手機上，而 ARM 架構處理器於伺服器上也有優異表現。2021 年正式啟用的日本超級電腦 『富岳』(Fugaku)，至目前為止已經連續兩次由 Top500 列表選為世界排名第一 (資料統計至2020年11月)，不僅有著驚人的 7,299,072 處理器核心數，更是使用 ARM 處理器核心的超級電腦。

ARM架構不僅效能穩定，運算效率高，同時又能節省耗電量，在針對同屬 ARM 處理器的裝置的協作上又不需額外轉譯，可以降低原先的轉譯時間延遲。