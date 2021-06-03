保衛半導體產業！全台園區首座「竹科社區篩檢站」啟用
全台首座科學園區篩檢站、竹科「社區篩檢站」今（3）日啟用，上午7時，新竹市長林智堅、新竹科學園區管理局長王永壯、科學園區同業公會秘書長張致遠、聯電（2303）榮譽副董事長宣明智、台積電（2330）經理葉洵慧與新竹市醫師公會理事長邱國華同赴開站前演練視察。林智堅市長說，「守住竹科就是守護全台半導體產業」，新竹市府一周內完成竹科篩檢站，為竹市再造一座「防疫碉堡」，也就近為竹科從業人員提供服務。
竹科「社區篩檢站」坐落於園區內的篤行路，每日篩檢量能將可達80至100件，並採預約、分流制，分散人群避免群聚。林智堅市長強調，新竹市府以最快時間打造社區篩檢站，盼透過快速篩檢，降低疫情風險，「守住竹科就是守護全台半導體產業！」
林智堅再次感謝新竹市醫師公會、竹科管理局、台灣科學工業園區科學工業同業公會支持與協助，為守住新竹市疫情，期盼大家一同投入防疫、共度難關。
科學管理局長王永壯表示，「盡最大努力守住竹科、守住台灣經濟」，謝謝新竹市政府的全力支援，短短一周內，就完成「全國首座」科學園區篩檢站，讓園區從業人員、同住眷屬都受惠。
聯電榮譽副董事長宣明智說，保障自身、保障公司是園區人共同願望，因此廠商便提議設置竹科社區篩檢站，感謝新竹市政府、新竹醫師公會協助，打造有完善流程的社區篩檢站。
竹科社區篩檢站上午8點後開始運作，現已有園區廠商員工進行篩檢。站所設有快篩「組合屋」，PCR篩檢則採「正壓採檢亭」，獨立空調讓醫護有舒適環境，也讓採檢人員「零接觸」高風險者。
篩檢也採「一條龍」服務，若民眾快篩陽性，會立刻進行PCR篩檢、血氧量測，並安排救護車前往加強版防疫旅館等候結果，降低社區風險。
新竹市目前有兩座社區篩檢站，分別位於國軍醫院停車場、新竹科學園區，兩站每日量能最高共可至200件，全採預約制，主要服務對象為衛生局通知的居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，和有相關接觸、活動史的民眾主動預約。統一（1216）的預約窗口可透過專線03-535-5175或網路預約https://reurl.cc/1gnae9 。
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