群創宣布 主動為外籍員工免費快篩檢查
由於京元電子竹南廠有外籍員工確診，將啟動7,300名員工快篩。竹南也有工廠及外籍員工的群創（3481） 今（3）日宣布，除已啟動針對各類職務進行分組工作與居家辦公模式，並將主動提供竹南廠區外籍同仁們免費快篩檢查。
關於近日苗栗出現染疫增加案例事件，群創光電表示，為落實照顧同仁的堅持與責任，以員工的健康安全為第一優先考量，已啟動針對各類職務進行分組工作與居家辦公模式，並主動提供竹南廠區外籍同仁們免費快篩檢查，近日內進行，以確保遠離家鄉辛苦打拼的員工們，能在台灣能夠安心工作、健康生活。
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