京元電傳疫情後 法人：觀察後續變化、國際客戶動向

京元電（2449）證實位於苗栗廠區有外籍員工確診，法人機構分析指出，現在京元電的疫情對晶片端出貨並沒有重大影響，後續注意疫情是否會擴大，國際客戶是否會分散風險，將訂單移轉至其他國。

京元電證實位於苗栗廠區有外籍員工確診，在接獲仲介公司通知，有外籍員工PCR檢測為陽性後，即連夜清查可能的接觸人員，外籍宿舍員工立即分別遷至其他宿舍，一人一室隔離，本籍員工5月31日起不進公司居家先自主管理。公司表示廠區各項風險已有效掌握與控制，此事件不影響公司營運及生產。

苗栗縣政府表示，在第一時間立即請求中央疫情指揮中心協助，成立專案小組，啟動後續防治作為，今（3）日辦理全公司快篩，預計篩檢7,300人。京元電竹南廠及周邊其它廠家菲籍員工不在少數，日常生活圈除上班地點、工廠周邊的菲籍商店、菲籍小吃店以外，其它多半會往新竹市及頭份市購物休閒等，縣府將會擴大清消及快篩，期望迅速控制感染。

法人機構表示，京元電邏輯晶片客戶包括聯發科（2454）、華為旗下海思、英特爾，記憶體客戶有華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006），驅動晶片客戶有聯詠（3034）；國外客戶涵蓋輝達、奇景光電、意法半導體、ADI、OmniVison等。

京元電現在在台灣有3個廠區，且原本就有分流上班，現在京元電的疫情對晶片端出貨並沒有重大影響，後續要注意疫情是否會擴大，是否會停工，國際客戶是否會分散風險，將訂單移轉至其他國，若疫情可控，影響不大。