恩智浦推出兩款採用台積電16奈米技術的車用處理器

車用晶片大廠恩智浦半導體(NXP） 和台積電（2330）今(2)日共同宣布，採用台積電16 奈米 FinFET 製程技術的恩智浦 S32G2 車輛網路處理器和S32R294雷達處理器正式量產，可協助汽車廠簡化車輛架構，並提供完全聯網和可配置的未來汽車。

隨汽車持續發展成為強大的運算平台，雙方的合作也象徵恩智浦 S32 系列處 理器邁向更先進的製程節點。

恩智浦表示，S32G2 車輛網路處理器，能支援服務導向閘道器，實現安全雲端連結和無線更新，進而推動以使用率為基礎的保險和車輛健康管理等多種奠基於數 據的服務。

恩智浦表示進一步指出，S32G2處理器還可作為支援下一代車輛架構的功能域控制器，以及用於先進駕駛輔助與自動駕駛系統的高效能 ASIL D 安全處理器。採用台積電16 奈米技術將使 S32G2 得以將多個裝置整合在一起，創造功能強大的系統單晶片，縮小處理器尺寸。

採用16奈米生產的 S32R294 雷達處理器提供汽車製造商運用具擴展性解決方案所需的效能， 包括 NCAP、先進轉角雷達(corner radar)、以及長距離前置雷達(front radar)和先進多模式 使用情境，例如同步盲點偵測、變換車道輔助和仰角感測(elevation sensing)。

台積電16 奈米技術讓恩智浦汽車處理器首度運用先進 FinFET 電晶體的功能，結合提升的 效能與嚴格的汽車製程認證，提供安全的下一代運算能力。透過台積公司全方位的汽車製程 藍圖支援，恩智浦 16 奈米汽車處理器為恩智浦 S32 車輛處理器系列廣泛邁向台積公司 5 奈 米製程鋪路。

恩智浦半導體總裁暨執行長 Kurt Sievers今日在COMPUTEX CEO Forum 表示，汽車將轉型為兼 具安全、資安與提供舒適體驗的行動智慧聯網機器人，恩智浦所推出的 16 奈米雷達和車輛網路處理器，象徵轉型進程的下一個里程碑。

他說，這兩款處理器即日起將投入量產。台積電是恩智浦長期合作夥伴，很感謝他們在這個供應短缺的非常時期給予的支持。恩智浦非常重視雙方在技術和量產方面的合作，正因為有這種合作關係，實現擴展恩智浦 16 奈米 FF 產品系列， 並為公司未來採用台積公司 5 奈米製程，且具備統一軟體基礎架構的高效能 S32 處理平台鋪 路。

台積電總裁魏哲家博士表示，車輛逐漸成為複雜的運算平台，藉由半導體掌控各種感測器、 數位座艙(digital cockpit)、無線連接、以及更多的應用。台積公司完備的汽車製程技術組合 和服務協助客戶實現創新，打造出更安全、更具智慧且更環保的汽車。

魏哲家進一步表示，台積電致力透過領先的邏輯技術和汽車級製造品質，支持恩智浦在 16 奈米及未來更先進製程的汽車設計、 品質與功能安全方面的卓越表現。