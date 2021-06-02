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英特爾：人工智慧發展策略 以XPU架構為核心

中央社 / 台北2日電

晶片大廠英特爾今天在台北國際電腦展（Computex）人工智慧主題演講指出，未來將以橫跨中央處理器、繪圖處理器及其他加速器的XPU混合式架構為核心策略，透過多元產品組合推動人工智慧發展。

今天演講由英特爾業務行銷暨公關事業群副總裁暨人工智慧、高效能運算與資料中心加速器解決方案與業務總經理帕拉尼斯瓦米（Nash Palaniswamy）主持，說明人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）的潛力如何影響人群、環境和社會所面臨的更多課題。

帕拉尼斯瓦米說，英特爾的長期願景是創造能改善全世界每個人生活的科技，而AI和HPC能帶來正向影響世界的巨大潛力。達成這個願景的唯一方法，是產業中的生態系夥伴密切合作，其中許多與英特爾有長遠夥伴關係的公司都來自台灣。

他強調，英特爾與台灣生態系夥伴密切合作時，會在各個領域尋求能改變世界的科技，並透過具有優勢的產品組合及持續拓展的能力，運用新方式來移動、儲存和處理數據。英特爾不只是一家中央處理器公司，產品組合已橫跨軟體工具、記憶體、儲存、安全性等解決方案，讓企業能更快建構AI應用。

帕拉尼斯瓦米指出，英特爾Xeon處理器是業界最被廣泛運用在AI和HPC的中央處理器，過去20多年來推動HPC發展，近期也在人工智慧領域扮演同樣的重要角色。第3代Xeon可擴充處理器平台是英特爾針對AI的核心架構，是業界唯一整合AI加速的x86架構中央處理器，能直接在中央處理器透過AI加速資料處理。

帕拉尼斯瓦米表示，無論是企業、開發者或合作夥伴，英特爾都能提供與人工智慧和高效能運算相關的許多解決方案。他呼籲大家共同努力實現下一個世代的偉大想法，透過人工智慧和高效能運算來協助改善生活。

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