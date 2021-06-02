Arm：到去年採用Arm架構晶片出貨量已超過1,900億顆

矽智財大廠安謀（Arm）IP產品事業群總裁Rene Haas今（2）日在COMPUTEX Forum 中，以「加速無所不在的智慧」為題發表演說。他指出，基於Arm架構的晶片出貨量持續攀升，截至2020 年，採用Arm架構的晶片出貨量已累積超過 1,900億顆，這讓Arm成為全球最普及的運算平台。深信在不久的將來，全球所有數位共享數據都將會通過Arm的技術進行處理，包括在終端裝置、網路及雲端。

Rene Haas表示，Arm今年3月發布的Armv9架構，帶來更高的效能及更強化的安全性，是未來3,000億顆基於Arm架構晶片的重要驅動力。數據的安全性是當今最大的技術挑戰，為此Arm持續針對安全性進行強化。

同時，無所不在的智慧裝智需要更高的效率、更低的功耗，以執行裝置上複雜的工作負載，為個別應用場景打造的特定處理將成為運算常態，Arm依應用場景定義的系統單晶片，正是因應當前的工作負載及多元應用所提出的最佳解決方案。

Rene Haas指出，Arm全面運算（Total Compute）解決方案整合硬體 IP、實體 IP、軟體、工具與標準，涵蓋 Arm消費性終端裝置解決方案，以及從邊緣至雲端的Neoverse平台，滿足合作夥伴對於高階、高效能與高效率的需求，Arm更藉由創新，加速合作夥伴創造產品差異以及特定處理器的上市腳步。

基於Armv9架構的全新CPU激發了效能潛力，也順勢開啟新的應用市場，以NB為例，相較於2020年的主流筆電，採用Arm Cortex-X2的筆電在單執行緒效能上將提升40%，並擁有全天電池續航力。