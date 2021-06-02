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京元電爆群聚感染 累計12名員工確診、26名快篩陽性

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
京元電子竹南廠菲籍移工發生宿舍群聚感染事件。 本報資料照片
京元電子竹南廠菲籍移工發生宿舍群聚感染事件。 本報資料照片

半導體測試大廠京元電子（2449）昨（1）日公告，竹南廠有2名外籍員工確診新冠肺炎，已立即匡列密切接觸的同仁約200多人，據苗栗縣政府今（2）日公布，該廠累計昨與今日共有12名員工確診，26名員工快篩陽性；京元電在今日已規劃在3-4天內對竹南廠全體員工進行快篩，約5,000人左右，京元電強調，生產線沒有停工，仍照常作業。

京元電是IC設計大廠聯發科（2454）、聯詠（3034）與國際廠商包括輝達、奇景光電、意法半導體、ADI、OmniVison等的測試合作夥伴，此次竹南廠發生群聚感染，引起半導體業矚目，尤其對產線狀況更為關注。

京元電表示，目前包括竹南、銅鑼廠區都正常生產，沒有停工疑慮。

京元電 半導體

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