綠界科技啖在宅商機 宏碁、技嘉合作擴大電商布局

近來本土疫情持續延燒，民眾在家時間大增，企業紛紛加碼電商通路，國內第三方支付龍頭綠界科技（6763）也因此受惠，營運熱轉。綠界科技表示，近期遠距教學設備熱銷的宏碁（2352）、技嘉（2376）都與綠界合作擴大電商布局；宅配生鮮蔬果需求量也劇增，多家蔬果產銷業者透過綠界搶進電商市場，預期綠界隨著電商轉型加速的趨勢，今年業績將繼續增溫。

綠界科技今年第1季營收達3.37億元，季增10.2%、年增32.6%；稅後純益6,795.5萬元，每股純益5.27元，單季營收、獲利都是歷史新高。綠界表示，上季主要受惠於疫情帶動網購市場升溫，以及傳統產業轉型為電商的長期趨勢不變，預期下半年營運績效可望再創新猷。

綠界科技指出，餐飲、零售商家在這波疫情中首當其衝，面臨要以電商市場彌補實體通路營收下滑的挑戰，綠界持續解決客戶痛點，提供包括ECShop快速線上開店、線上付款金流服務、國內外商品出貨物流，以及串接財政部平台的電子發票等一條龍服務，協助店家解決收款、出貨等金物流問題。

去年以來，綠界來自生鮮食品、保健食品、防疫物資、遠端教學及居家辦公、蔬果採買及宅娛樂等六大類產業的業務量成長快速，據了解，包括保健食品廠葡萄王（1707）、不織布廠康那香（9919）、遊戲業者宇峻（3546）、日系保健品牌三得利、防菌消毒商品品牌亞垛禡、網路漫畫業者頂通及台灣漫讀等，都自去年起超前部署，採用綠界的服務。

近期在疫情升溫下，宏碁、技嘉等電腦品牌大廠也與綠界合作擴大電商布局，大型連鎖產銷業者台北農產運銷、乾杯燒肉（1269）、愛上新鮮、熊媽媽買菜網與好初水果行等，也瞄準宅配生鮮蔬果商機，紛紛規畫防疫蔬菜箱線上銷售，在電商市場取得佳績。

綠界科技近來因業績開出紅盤，加上疫情推升宅經濟發燒，市場預期電商收款金額走高，將挹注綠界業績成長，股價從4月29日波段低點543元開始上攻，至上周四（5/27）波段高點900元，一個月期間大漲約66%。綠界科技今（2）日收盤價858元，下跌2.68元，跌幅0.31%。