京元電2名外籍員工確診新冠 公司強調生產線照常作業

晶圓測試大廠京元電（2449）昨（1）日公告，公司有2名外籍員工確診新冠肺炎，已立即匡列密切接觸的同仁約200多人，今（2）日已規劃在3-4天內對竹南廠全體員工進行快篩，約5000人左右，京元電強調，生產線沒有停工，仍照常作業。

京元電表示，本公司在週日（5/30）晚上接獲仲介公司通知，有兩位外籍員工PCR檢測為陽性後，即連夜清查可能的接觸人員，匡列本籍員工40餘人及外籍員工宿舍員工共兩百多人，外籍宿舍員工立即分別遷至其他宿舍，一人一室隔離，本籍員工週一（1日）不進公司居家先自主管理，宿舍及廠房等有關工作生活區，連夜再次消毒完成。

京元電指出，公司協調縣府加速採檢，風險控制在這群匡列人員；京元電從週一（1日）開始，更進一步做廠內員工流動之管制，各廠區及樓層間管制流動，餐廳超商店等暫時關閉，同仁現在每天在內部防疫系統上申報健康狀況，今日並已規劃在3至4天內做全體員工快篩，將或有可能的風險再控制。