熵碼與晶心科合作 將安全處理器導入RISC-V AIoT平台

致力於PUF (Physical Unclonable Function)安全解决方案矽智財供應商熵碼科技，今（2）日宣布與RISC-V矽智財領導廠商晶心科（6533），率先將力旺與熵碼科技共同開發的純硬體安全處理器PUFiot，導入晶心科具數位信號處理能力的D25F CPU及其應用平台AE350，並成為晶心科技AndeSentry安全框架的一部分，為RISC-V晶片生態鏈帶來更完整的安全解決方案。

晶心科的AndeSentry開放性的安全合作框架，彙集多種安全解决方案，其中PUFiot扮演安全協同處理器角色來執行應用所需安全功能，例如安全信任根、抗攻擊與防複製的安全存儲、隨機數產生器、符合美國NIST高安全標準的對稱/非對稱演算法與密鑰生成/管理機制、簽章認證與資料加解密功能，結合晶心科技的D25F+AE350平台，實現安全啟動、韌體保護、線上更新等更高安全性的系統級安全部署。

熵碼所開發的硬體安全處理器PUFiot，結合母公司力旺所研發的新一代矽智財Quantum-Tunneling PUF (NeoPUF 晶片指紋)，與業界首屈一指的Anti-fuse NeoFuse OTP(One-time Programmable Function)存儲技術，提供晶片識別信任根基礎與穩固的安全邊界，並支持各種國際標準算法，包含對稱、非對稱、雜湊算法與SM2/SM3/SM4，提供彈性化的配備與客製空間。

熵碼表示，PUFiot具備多項物理/數位抗攻擊設計，能進一步抵抗旁路攻擊與晶片防複製。對於侵入式攻擊，比方對晶片做聚焦離子束，也有良好的防禦效果。