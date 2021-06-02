美光宣布採用176層NAND晶片的SSD產品 已正式量產

記憶體大廠美光科技今（2）日發表一系列基於其領先業界的 176 層 NAND 和 1α（1-alpha）DRAM 技術上的創新記憶體與儲存產品，同時推出業界首創適合車用領域的通用快閃記憶體儲存 UFS 3.1 產品。

此次新推出的產品將實現美光擘劃的願景，透過記憶體和儲存的創新，加速取得數據背後的洞察與意義，開創從資料中心到智慧終端的無限可能性。

美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 今日也於台北國際電腦展（Computex）專題演講中宣布上述消息，分享公司對運算創新的宏觀展望，並表示記憶體與儲存技術將扮演關鍵角色，協助企業全方位發揮資料經濟的潛力。

美光宣布其第一款採用全球首創 176 層 NAND 的 PCIe Gen4 固態硬碟（SSD） 產品已正式量產，同時全球首款使用 1α 製程的 LPDDR4x 也已於本月正式出貨。

美光表示，LPDDR4X 是 JEDEC 固態技術協會針對第四代低功耗 DRAM 所發表的最新標準，較先前改進 I/O 電壓並大幅降低功耗，非常適合行動運算設備。上述最新發佈的技術與產品再次強化美光今年在 DRAM 和 NAND 領域奠定的強大領導地位。

Sanjay Mehrotra 表示，人工智慧與 5G 應用已邁入大規模部署階段，也為疫情後世界的資料運用創造極大潛力，這些轉變帶來加速創新以因應消費者需求的契機。

他說，美光今日首度發表的全新記憶體及儲存解決方案將加速推動創新巨輪，打造強大的資料中心伺服器、更快速的客戶端裝置、以及位於終端的智慧車輛。