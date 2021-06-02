恩智浦攜手台積電 邁向車用5奈米製程生產

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

恩智浦（NXP）與台積電（2330）今（2）日宣布，恩智浦S32G2車輛網路處理器，以及S32R294雷達處理器正式量產，採用台積電的16奈米製程生產，這也是恩智浦汽車處理器首度運用先進FinFET電晶體。同時，恩智浦還透露，將邁向採用台積電5奈米製程生產車用產品。

恩智浦強調，透過台積電全方位的汽車製程藍圖支援，該公司16奈米製程汽車處理器為S32車輛處理器系列廣泛邁向台積電5奈米製程鋪路。

恩智浦總裁暨執行長Kurt Sievers在COMPUTEX CEO Forum 表示，汽車將轉型為兼具安全、資安與提供舒適體驗的行動智慧聯網機器人，恩智浦推出的16奈米雷達和車輛網路處理器，象徵轉型進程的下一個里程碑。上述這2款處理器即日起將投入量產，台積電是恩 智浦長期合作夥伴，很感謝其在這個供應短缺的非常時期給予支持。

恩智浦指出，隨著汽車持續發展成為強大的運算平台，雙方合作象徵恩智浦S32系列處理器邁向更先進的製程節點。S32G2車輛網路處理器能支援服務導向閘道器，實現安全雲端連結和無線更新。採用16奈米製程技術生產，將使S32G2得以將多個裝置整合在一起，創造功能強大的系統單晶片，縮小處理器尺寸。

至於同樣採用16奈米製程生產的S32R294雷達處理器，則提供汽車製造商運用具擴展性解決方案所需的效能，包括先進轉角雷達、長距離前置雷達，與先進多模式使用情境，如同步盲點偵測、變換車道輔助和仰角感測等。

台積電 處理器 恩智浦

延伸閱讀

恩智浦採台積電16奈米首推兩款車用處理器 5奈米也有譜

台積電秦永沛：4奈米零缺陷生產將在2022等同5奈米

台積電4奈米今年Q3試產 3奈米晶圓18廠明年下半年量產

代工需求旺 高盛升台積電、聯電目標價至880元、76.3元

相關新聞

熵碼與晶心科合作 將安全處理器導入RISC-V AIoT平台

致力於PUF (Physical Unclonable Function)安全解决方案矽智財供應商熵碼科技，今（2）日宣...

這竹科大廠去年EPS近30元 股價超越聯發科！ 原來多年獨門技術因疫情大翻身

新冠肺炎疫情帶來的遠距工作商機，驅動信驊科技伺服器晶片供不應求。但除了伺服器市場，信驊也加緊腳步發展影像專用處理晶片，打造關鍵第2成長動能。「很多人來拜訪，都說『這是我們看過最好的影像拼接』。」

魏哲家：數位轉型是趨勢 高效運算驅動半導體

台積電總裁魏哲家表示，疫情推動數位化的加速進展，即使疫情過後企業仍會持續推動，數位轉型將會是長久的趨勢，而高效能運算是半...

台積電線上技術論壇 魏哲家：5奈米出貨已逾50萬片

台積電（2330）今日召開線上技術論壇，台積電總裁魏哲家在論壇提到，台積5奈米在晶圓18廠量產應用涵蓋智慧機、高速運算、...

台積電宣布4奈米在第3季量產 並推出車用晶片新技術

台積電總裁魏哲家今日在台積電技術論壇中表示，台積電4奈米製程技術，可望在今年第3季量產，比原訂時程提前一季；另也推出車用...

台積電宣布 推出6奈米RF（N6RF）製程

2021年台積電（2330）技術論壇活動登場，並首次發表6奈米RF（N6RF）製程，將先進的6奈米邏輯製程所具備的功耗、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。