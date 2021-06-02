恩智浦攜手台積電 邁向車用5奈米製程生產

恩智浦（NXP）與台積電（2330）今（2）日宣布，恩智浦S32G2車輛網路處理器，以及S32R294雷達處理器正式量產，採用台積電的16奈米製程生產，這也是恩智浦汽車處理器首度運用先進FinFET電晶體。同時，恩智浦還透露，將邁向採用台積電5奈米製程生產車用產品。

恩智浦強調，透過台積電全方位的汽車製程藍圖支援，該公司16奈米製程汽車處理器為S32車輛處理器系列廣泛邁向台積電5奈米製程鋪路。

恩智浦總裁暨執行長Kurt Sievers在COMPUTEX CEO Forum 表示，汽車將轉型為兼具安全、資安與提供舒適體驗的行動智慧聯網機器人，恩智浦推出的16奈米雷達和車輛網路處理器，象徵轉型進程的下一個里程碑。上述這2款處理器即日起將投入量產，台積電是恩 智浦長期合作夥伴，很感謝其在這個供應短缺的非常時期給予支持。

恩智浦指出，隨著汽車持續發展成為強大的運算平台，雙方合作象徵恩智浦S32系列處理器邁向更先進的製程節點。S32G2車輛網路處理器能支援服務導向閘道器，實現安全雲端連結和無線更新。採用16奈米製程技術生產，將使S32G2得以將多個裝置整合在一起，創造功能強大的系統單晶片，縮小處理器尺寸。

至於同樣採用16奈米製程生產的S32R294雷達處理器，則提供汽車製造商運用具擴展性解決方案所需的效能，包括先進轉角雷達、長距離前置雷達，與先進多模式使用情境，如同步盲點偵測、變換車道輔助和仰角感測等。