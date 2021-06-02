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供應商京元電群聚染疫 聯發科：目前沒有重大影響

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

苗栗今（2）日新冠肺炎確診病例暴增，主要來自半導體封測廠京元電（2449），超過7,000名員工將進行快篩。針對測試廠端的變數，客戶端聯發科（2454）表示，目前京元電的情況對晶片端的出貨沒有重大影響。

京元電的客戶偏向SoC晶片廠，包括聯發科、華為旗下海思、英特爾、高通、賽靈思等，都是重量級國際大廠，驅動晶片廠聯詠（3034）則只有一小部分訂單放在京元電。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增新冠肺炎本土確診病例，苗栗縣有12例，創下單日新高，且均為京元電的員工，當地縣政府目前初步判定為移工群聚事件，已經陸續匡列227 人，預計今下午全數採檢完畢，初步報告已有26人快篩呈現陽性反應。

由於京元電是國內的半導體測試主要廠商之一，客戶端涵蓋聯發科、聯詠、昇佳（6732）等，員工染疫訊息傳出後，也引起晶片廠高度警戒。

聯發科表示，已經和京元電聯繫，目前京元電的疫情對晶片端出貨並沒有重大影響，後續會密切注意。

法人憂心，京元電的疫情除了有確診者外，還會造成工廠勞工居家隔離，生產線上的員工數下降，對晶片產出的影響值得觀察。

晶片廠則認為，由於在台灣疫情爆發之後，工廠端已採分層、分流因應，應該可以降低衝擊。

京元電 晶片

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