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宏碁PC銷售供不應求 訂單出貨比仍大於一

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）PC銷售暢旺。宏碁認為，目前市場需求仍遠大於供給，且訂單出貨比（BB ratio）仍大於1，尚未看到反轉訊號。

宏碁昨（1）日舉行閉門法說會，針對PC市況，宏碁表示，需求不會突然消失，假如未來需求下降，會先反映在通路庫存，但目前通路庫存周數為1-2周，正常情況應該是8周。

宏碁目前訂單出貨比仍大於1，尚未看到反轉訊號。且直到現在仍有去年的訂單仍未出貨。

針對PC需求後市，宏碁並未正面回應，僅指出，過去看到訂單多來自成熟市場如美國，但目前有轉移到開發中市場的趨勢，認為疫情不會在今年底結束，疫苗普及率較低的國家會到明年才會結束疫情。

同時，過去一年企業需求因為疫情而有下滑，現在需求最高的是教育領域，其次則為居家工作（WFH），未來如果已開發國家漸漸返回辦公室上班，預期企業需求可以上來。

至於零組件缺料部分，宏碁認為還沒看到缺料減緩，未來若減緩，會看到客戶開始從高低階產品甚麼都要，變成選擇性的挑產品。

宏碁表示，目前PC市場仍是供不應求。不過，從客戶端反饋來看，公司這邊有看到高階的需求狀況有減少一點。

宏碁首季PC銷售持續增長，從產品別細分，其中，Chromebook增長141%、電競筆電成長88%、商用筆電增長87.6%、螢幕成長41.8%。

宏碁 電競筆電 疫情

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