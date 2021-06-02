聯發科捐贈防疫物資 與醫護人員攜手抗疫

隨著國內疫情警戒，為補足快篩能量，並力挺第一線醫護，聯發科（2454）於今（2）日捐贈快篩試劑4萬劑、防護衣1.5萬件，及電動送風呼吸防護具15台，希望為防疫盡一份心力，與防疫及醫護人員攜手抗疫。

有鑑於擴大醫療量能，並保全醫療體系順暢運作極為重要，也是防疫成功的致勝關鍵之一，聯發科捐贈4萬劑快篩試劑，將投入台北市及新竹縣市的醫院或快篩站使用；另外也捐給新竹縣社會處1.5萬件防護衣，幫助居家服務員在持續服務失智老人、身障者時也能保護自己。

此外為避免醫護人員於重症患者插管治療時被飛沫傳染，聯發科另捐贈新竹台大分院三院區共計15組電動送風呼吸防護具。

聯發科董事長蔡明介表示，在疫情之下，最重要的是發揮群體的力量，互聯互助，砥礪前行。感謝醫事及相關工作人員持續堅守崗位，恪盡職責為民眾健康把關。聯發科僅以拋磚引玉的方式支持防疫作戰，期盼緩解醫療篩檢量能及防疫物資需求的壓力，同時保護前線的工作人員。