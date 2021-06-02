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輝達黃仁勳：市場需求強勁 但不考慮自建晶圓廠

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

繪圖處理器（GPU）大廠輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳指出，需求持續強勁，但輝達並沒有自建晶圓代工廠的計畫。他舉例，如同廚房和餐廳的不同，台積電（2330）生意不輕鬆，所以完全沒有考慮自建晶圓廠。

今年的台北國際電腦展自6月1日起至6月30日以虛實整合方式登場，黃仁勳昨（1）日下午進行專題演講後，今日則是接受媒體提問。

黃仁勳認為，晶圓代工生態已經變得更動態，但相較於一般商用市場，輝達傾向客製化。他認為，第2季和下半年需求仍將持續成長。

針對外界好奇輝達是否會自建晶圓廠，一向和台積電合作密切的黃仁勳表示，完全沒有考慮建設晶圓代工廠的選項。

黃仁勳舉例，晶圓代工廠和晶片廠的關係，就像是廚房和餐廳完全不同的模式，晶圓代工就像是廚房，台積電的生意完全不輕鬆，這不是容易的事情，所以輝達不會考慮這件事。

輝達日前舉行法說會公布首季財報和本季財測，早已預告本季業績將較上季持續成長，展望前景優於英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、德儀（TI）等國際半導體大廠。

輝達這次也在台北國際電腦展上宣布推出全新的GeForce RTX 3080 Ti和3070 Ti顯卡，雲端資料中心產品也有逾50款新品獲得認證，更計畫在明年推出Arm架構CPU認證伺服器。

晶圓代工廠 輝達 台積電

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