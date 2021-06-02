伊雲谷響應綠電倡議 承諾2025年使用10%綠電

雲端業者伊雲谷（6689）今（2）日宣布響應綠色和平組織「RE 10x10」減碳目標，簽署《RE10x10 氣候宣言》，承諾將在2025年達成10%綠電占比的目標。伊雲谷雲端事業部總經理林儀表示，伊雲谷的服務本身就是綠色經濟的一環，公司內部早已定期宣導節能永續觀念，2019年起設立專任環境維護人員協助落實能源政策，降低企業碳排放，期望透過行動影響客戶及供應商，共同為環境盡一份力。

國際環保組織綠色和平自去年起，推動台灣再生能源倡議行動RE 10x10，該計畫借鏡國際RE 100精神，邀集企業發展再生能源，宣示在2025年至少有10%的用電量為使用綠電，並致力邁向2050年100%使用再生能源（RE），台灣除了伊雲谷外，台灣大、元大金等超過30家企業都已加入。

伊雲谷指出，雲端服務本身即是綠色經濟的一環，市調機構IDC預期，全球持續採用雲端服務能在未來三年減少超過10億公噸的碳排放量。此外，相較於傳統的企業機房，雲端使企業節省購置機台及占地等延伸成本，也大幅減少伺服器浪費，企業本身若能導入雲端平均可減少88%的碳排放。

伊雲谷除了響應綠電承諾，也持續推動辦公室環保，從採購設備、執行宣導到控管三大層面，鼓勵員工節約能源與用水、減量廢棄物、使用再生紙及線上簽核無紙化作業、選用節能電子用品，以及管控空調等措施。伊雲谷也自主發行中、英二版企業社會責任報告書，積極與利益關係人溝通，持續朝永續發展邁進。

伊雲谷表示，期望透過實際行動支持達到拋磚引玉的作用，帶動資訊服務產業對於永續能源的認知，共同解決全球氣候帶來的潛在威脅，創造永續環境與經濟雙贏。