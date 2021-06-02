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聯發科捐4萬劑快篩試劑等物資 協助抗疫

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

隨著國內疫情警戒，為補足快篩能量並力挺第一線醫護防疫英雄，國內IV設計龍頭聯發科（2454）今（2）日捐贈快篩試劑4萬劑、防護衣1萬5千件及電動送風呼吸防護具15台，期望為防疫盡一份心力。

聯發科希望藉由捐贈這批防疫物資，展現正向力量加速防疫腳步，與防疫及醫護人員攜手一同抗疫，守護民眾健康。

聯發科指出，新冠肺炎疫情的發生，牽動著社會各界的心。自全台疫情升溫後，醫護人員的工作量瞬間倍增，擴大醫療量能並保全醫療體系順暢運作極為重要，也是防疫成功的致勝關鍵之一。

有鑒於此，聯發科今日宣布捐贈4萬劑快篩試劑，將投入台北市及新竹縣市的醫院或快篩站使用；另外也捐給新竹縣社會處1萬5千件防護衣，幫助居家服務員在持續服務失智老人、身障者時也能保護自己。

此外為避免醫護人員於重症患者插管治療時被飛沫傳染，聯發科另捐贈新竹台大分院三院區共計15組電動送風呼吸防護具，盼能在疫情嚴峻之際，讓第一線醫護戰士們有了更充足的防護設備，安心投入救助病人的工作，免於暴露於感染風險中。

聯發科董事長蔡明介表示：「在疫情之下，最重要的是發揮群體的力量，互聯互助，砥礪前行。感謝醫事及相關工作人員持續堅守崗位，恪盡職責為民眾健康把關。」

蔡明介指出，聯發科僅以拋磚引玉的方式支持防疫作戰，期盼緩解醫療篩檢量能及防疫物資需求的壓力，同時保護前線的工作人員，在對抗病毒之路上不孤單，大家同舟共濟，互相扶持，早日恢復正常生活。

聯發科以員工健康及安全為首要條件的政策之下，自疫情發展開始即佈署落實防疫政策，啟動公司緊急應變管理計畫（BCP），隨時配合政府政策及疫情發展採取滾動式修正，確保員工身心健康。目前採居家遠端辦公措施，全球營運皆正常運作不受影響。

聯發科 醫護人員

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