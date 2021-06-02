台積電預估 4奈米2023年將成為主流技術

台積電（2330）先進技術業務開發處長袁立本在台積電今（2）日的線上技術論壇上提到，台積電相信4奈米會在2023年將成為主流產品的主要應用。

袁立本提到，台積先進製程應用藍圖顯示至2023年區分為兩個族群，一部分為高階產品如旗艦智慧機、資料中心伺服器與AI加速器、高階遊戲機等，會在第一時間採用高階製程支援效能提升競爭力，台積5奈米在2020年量產後、2021年至2022年台積計畫4奈米與3奈米分別進入量產，大約每年都會有一個新的製程技術。

至於另一族群則為支援主流產品應用，袁立本指出，比如中低階手機、消費電子產品、手機基地台和網通產品在成本考量上，因此這類產品採用最先進製程技術時間會稍有延遲，目前多數採用16/12奈米並正向6奈米邁進，相信至2023年這類產品採用主流技術會是4奈米。

對產業趨勢，袁立本指出，5G提供高於十倍4G的頻寬與低延遲，5G技術讓數位生活加速，更仰賴半導體元件得以實現，半導體也與人類生活密不可分，數位應用需要網路與資料中心，其中相關投資50%用於雲端資料中心，以資料為中心的架構更需要更多平行處理器支持，今年估計將有70%企業將在數據服務上加上AI深度學習功能，讓雲端資料中心走向分散架構，也使得相關運算晶片需求大幅成長，台積希望協助資料中心應用的能源消耗更有效率。

數據顯示，估計至2022年全球資料中心用電量將占全球總額1%，袁立本指出，數位應用生活讓資料中心總量快速增加，今年估計全球有600座大型資料中心運行，節能會是重要議題，節能也將是促成半導體更先進技術採用的推力。