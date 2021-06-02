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晶心科宣布 與力旺、熵碼科技展開三方合作

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

RISC-V矽智財領導廠商晶心科（6533）今（2）日宣布與力旺（3529）、熵碼科技展開三方合作，為RISC-V晶片生態鏈帶來更完整的安全解決方案。

致力於PUF （Physical Unclonable Function）安全解決方案矽智財的熵碼科技與RISC-V矽智財領導廠商晶心科今宣布，率先將力旺與熵碼科技共同開發的純硬體安全處理器PUFiot ，導入晶心科具數位信號處理能力的D25F CPU及其應用平台AE350，並成為晶心科AndeSentry安全框架的一部分。

晶心科的AndeSentry開放性的安全合作框架彙集多種安全解決方案，其中PUFiot扮演安全協同處理器角色來執行應用所需安全功能，例如安全信任根、抗攻擊與防複製的安全存儲、隨機數產生器、符合美國NIST高安全標準的對稱／非對稱演算法與密鑰生成／管理機制、簽章認證與資料加解密功能。

晶心科指出，結合該公司的D25F+AE350平台，可實現安全啟動、韌體保護、線上更新等更高安全性的系統級安全部署。

熵碼科技所開發的硬體安全處理器PUFiot，則是結合母公司力旺所研發的新一代矽智財Q antum-Tunneling PUF（NeoPUF晶片指紋），與業界首屈一指的Anti-fuse NeoFuse OTP（One-time Programmable Function）存儲技術，提供晶片識別信任根基礎與穩固的安全邊界。

同時，也支持各種國際標準算法，包含對稱、非對稱、雜湊算法與SM2／SM3／SM4，提供彈性化的配備與客製空間。

晶心科表示，PUFiot具備多項物理／數位抗攻擊設計，能進一步抵抗旁路攻擊（Side-Channel-Attack）與晶片防複製（anti-cloning），對於侵入式攻擊，比方對晶片做聚焦離子束（Focused Ion Beam， FIB），也有良好的防禦效果。

晶心科指出，利用晶片指紋產生密鑰對（Key pairs）與原生ID（Identity），可降低實現零接觸部署（Zero Touch　Deployment）的成本來滿足AI／IoT／5G數以兆計連網裝置的安全部署，協助雲端應用生態，達成零信任（Zero　Trust） 的安全運作。

晶心科 晶片 矽智財

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