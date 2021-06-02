台積電將美國廠納為晶圓21廠...已興建中 2024年量產
台積電總裁魏哲家今日在台積電技術論壇中表示，台積電赴美國亞利桑那州建的晶圓廠正式納為台積電的晶圓21廠，目前已開始興建，預定2024年量產。
魏哲家並強調，台積電的最先進製程技術，已經從7奈米交棒給5奈米，很快就會有3奈米代繼承。
他說，相較於7奈米、奈米的速度提高了15%、功耗降低30%，邏輯密度提高了80%。
他強調，5奈米目前在晶圓18廠量產，且良率超越預期，客戶對五、奈米的需求強勁，涵蓋的智慧手機、5G、AI、網路連接裝置和HPC等應用。且自去年量產以來，5奈米的出貨量已超過50萬片。
另外，5奈米製程大量使用極紫外光（EUV）先進微影設備，台積電持續提高EUV設備的生產力和效能，以鞏固台積電在EUV方便的領先地位。
同時5奈米也將拓展至車用領域，推出5奈米車用技術，支援擁有AI功能的先進駕駛輔助系統（ADAS）和數位駕駛介面。目前5奈米車用技術的設計生態系統已準備就緒並完成車用及認證。
魏哲家說，由於公司預計5奈米的需求長期旺盛，因此將位於亞利桑那州的晶圓21廠納為5奈米的生產基地。目前亞利桑那州廠正在興建中，預訂2024年量產；3奈米則預訂2022年下半年在晶圓18廠量產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言