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台積電將美國廠納為晶圓21廠...已興建中 2024年量產

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

台積電總裁魏哲家今日在台積電技術論壇中表示，台積電赴美國亞利桑那州建的晶圓廠正式納為台積電的晶圓21廠，目前已開始興建，預定2024年量產。

魏哲家並強調，台積電的最先進製程技術，已經從7奈米交棒給5奈米，很快就會有3奈米代繼承。

他說，相較於7奈米、奈米的速度提高了15%、功耗降低30%，邏輯密度提高了80%。

他強調，5奈米目前在晶圓18廠量產，且良率超越預期，客戶對五、奈米的需求強勁，涵蓋的智慧手機、5G、AI、網路連接裝置和HPC等應用。且自去年量產以來，5奈米的出貨量已超過50萬片。

另外，5奈米製程大量使用極紫外光（EUV）先進微影設備，台積電持續提高EUV設備的生產力和效能，以鞏固台積電在EUV方便的領先地位。

同時5奈米也將拓展至車用領域，推出5奈米車用技術，支援擁有AI功能的先進駕駛輔助系統（ADAS）和數位駕駛介面。目前5奈米車用技術的設計生態系統已準備就緒並完成車用及認證。

魏哲家說，由於公司預計5奈米的需求長期旺盛，因此將位於亞利桑那州的晶圓21廠納為5奈米的生產基地。目前亞利桑那州廠正在興建中，預訂2024年量產；3奈米則預訂2022年下半年在晶圓18廠量產。

奈米 台積電 晶圓廠

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