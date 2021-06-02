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亞太電信「5G創育加速器」 首次國際徵案4組潛力新創出

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

疫情加速全球產業數位化發展，亞太電信（3682）為帶動新創發展新商業模式，本期「5G創育加速器」攜手菲律賓Globe電信及泰國AIS通信The startups共同推動首屆「5G Challenge 國際競賽」，歷經2個月激烈海選，今（2）日公布決選名單，共4組新創團隊從近百名參加隊伍中脫穎而出，前三名依序為Fabrik、Hi Health Technology、MyProGuide，另頒發特別獎予Minimo Tech。

亞太電信表示，獲選團隊應用聚焦5G AIoT、VR直播等新興應用。得獎團隊除獲得實質獎金，亞太電信同步提供技術、通路、行銷等資源，協助新創團隊躍上國際，與國外電信業者合作，提升台灣創業生態系的國際能量以及投資動能。

亞太電信表示，5G加速深科技（Deep Tech）快速成長，據2019全球新創生態系報告，台灣新創整體估值高達24億美元。另依據亞太電信近三年「5G創育加速器」參與的新創團隊資料顯示，聚焦應用主要結合人工智慧、物聯網、AR/VR等深層技術，鎖定智慧醫療、智慧娛樂、智慧交通等領域。

此外，亞太電信也指出，全球疫情改變人類生活方式，逐漸轉向線上化及遠距化，突顯數位轉型的價值，對於擁有網路通訊技術的電信業者，成為帶動下一波數位革命的關鍵要角。亞太電信持續發揮資通訊核心優勢，透過5G加速器計畫挖掘更多優秀新創團隊，催化新創產業及衍生商機，讓世界看見台灣經驗的創新能量外，同時透過「Gt智慧生活無限圈」大平台，協助落地營運、實現商業應用，成為培育新創最強後盾。

亞太電信 5G 疫情

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