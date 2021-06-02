橘子助抗疫 贈台大醫院15萬件醫用隔離衣

本土疫情持續嚴峻，遊戲大廠橘子（6180）今（2）日宣布捐贈15萬件醫療級隔離衣，給收治大量重症病患的台大醫院，隔離衣製造商得力（1464）、口罩原料和製造廠南六（6504）與同喬集團也共襄盛舉，捐贈隔離衣、口罩等醫療資源，共同支持台灣醫護。

橘子指出，因為疫情緊張，醫護量能持續吃緊，日前得知台大醫院的醫療物資消耗極快，光是隔離衣的月需求量就超過10萬件，因此決定捐贈隔離衣，期盼以實際行動紓緩醫療物資壓力，助台灣早日脫離疫情。

橘子集團董事長劉柏園表示，集團想為第一線醫護人員健康與安全盡一份力，因此捐出15萬件醫療級隔離衣給收治大量重症病患的台大醫院，共同為抗疫努力。

橘子表示，此次有賴得力實業積極調度，才能及早將隔離衣送抵台大醫院，而得力實業也加入捐贈行列，另外捐出1萬件隔離衣；另外，同喬集團與南六集團也決定跟進捐贈送暖，聯手捐出15萬份口罩到台大醫院，共同支持台灣醫護，也期望全民繼續保持警覺，讓社會及早恢復正常運作。