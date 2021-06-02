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精誠投資銓鍇25%股權 攜手拓展雲商機

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

銓鍇國際今（2）日宣布，與精誠資訊（6214）策略合作，由精誠資訊投資25%持股，雙方將在雲端及資安產品服務市場展開密切合作，爭取台灣企業數位轉型所需的更完整的雲端遷移、AI應用、雲安全以及跨雲整合商機。

銓鍇國際創辦人暨董事長何鴻汶表示，企業營運系統運用在多雲混合環境已經是常態，且未來10年在軟體、數據與演算仍有很大整合持續發展的空間。銓鍇國際過去已有為中大型上市櫃企業，如大江生醫（8436）與大陸工程的ERP核心系統、SAP上雲的經驗。與精誠結盟建立深層合作關係，將可以滿足更多中型、大型企業數位營運需求，以轉型進入雲端服務型態並拓展更多商機。

精誠資訊指出，精誠積極經營跨界軟體與數據生態圈，同時連結夥伴資源與市場，持續滿足企業客戶多元的數位轉型需求，這次與銓鍇國際合作，希望能藉由銓鍇國際的雲端技術能量，以及精誠服務跨產業的客戶群，提供一站式全方位的雲端服務，協助企業加速數位轉型。

銓鍇國際表示，銓鍇成立10年，具第二類電信以及Amazon Web Services（AWS）的解決方案供應商資格，為台灣企業導入混合雲與創新營運顧問，主要服務企業客戶營運所需的架構規劃設計、監控、服務整合、主機託管、資訊安全等。團隊成員擁有超過400張的技術證照，並與數十家ISV（Independent Software Vendor）各行業方案專家為長期合作夥伴。

雲端服務 精誠

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