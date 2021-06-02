居家上網增 台灣大行動、光纖「好速」申報成長三成

近期民眾居家上網需求量持續增加，台灣大哥大（3045）宣布、整合行動與光纖上網的「好速」專案， 5月疫情升溫以來日申辦量比上月成長3成，其中申辦120Mbps以上高頻寬的用戶占比，更較去年成長4成。

隨著全國停課時間延長，台灣大「好速成双」智慧家電專案推出更多新品，即日起到直營或加盟門市申辦，合約期48個月、月付1,599元，5G行動上網吃到飽與1Gbps超高速家用光纖網路，並可用0元把Samsung Tab A 8(2019) T295 平板電腦帶回家，讓家中的學童使用遠距教學。

另外，台灣大表示，也可選擇AIRMATE艾美特14吋DC馬達智能遙控立扇，在炎炎夏日打造智慧涼感空間。

疫情期間不出門也可申辦，台灣大表示，透過台灣大網路門市虛擬通路，申辦24或36個月的「好速成双」專案，除了同享5G吃到飽與1Gbps光纖上網，還可獲得最高2,500元momo幣，或是Google Nest mini+TP Link智慧插座等好禮。

為了讓民眾在家防疫不無聊，台灣大指出，申辦「好速」專案加碼送MyMusic、myBook雜誌閱讀包及雲端遊戲平台GeForce NOW限時免費，以及合約期間免費收看本土最大OTT平台、擁有最多付費用戶與活躍用戶的myVideo「超值月租」專區內包含全套「火神的眼淚」等近萬部戲劇及節目，總價值最高超過1萬元。