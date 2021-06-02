亞系外資調降聯詠評等 目標價下修至500元
聯詠（3034）先後遭兩家外資調降評等及目標價，亞系外資認為，聯詠第2季毛利率將達近期高峰，受到下半年電視驅動IC平均價格恐將走跌的影響，下修聯詠今明年毛利率及每股盈餘預估，同時決定調降評等至持有，目標價由725元降到500元。
亞系外資表示，聯詠認為半導體缺貨可持續到下半年及2022年，但預期液晶電視面板漲價高峰恐將比原預估的時間提早，預計將在6月或第3季初達高峰，已出現液晶電視需求走弱的跡象，且開始影響整體供應鏈。
亞系外資下修聯詠今年液晶電視相關晶片營收比重，由29%下修到25%，主要是考量大尺寸驅動IC和液晶電視系統單晶片市場需求放緩；預估聯詠今年第2季毛利率將達46.7%，創近期高點，由於第2季大尺寸驅動IC平均價格季增20%，第3季恐將不再上漲，下半年價格恐將走跌。
亞系外資下修聯詠今明年毛利率至45%、40%；今明年每股盈餘預估下修至45.35元、40.15元，將評等由原先買進調降至中立的持有，目標價降至500元。
聯詠今（2）日以515元開出，下跌1元，一度翻紅至521元，盤中再翻黑，一度下探至503元，下跌13元，盤中跌幅2.32%。
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