台積電線上技術論壇 魏哲家：5奈米出貨已逾50萬片

台積電（2330）今日召開線上技術論壇，台積電總裁魏哲家在論壇提到，台積5奈米在晶圓18廠量產應用涵蓋智慧機、高速運算、物聯網累計出貨量已超過50萬片，台積實際以行動回應客戶的支持和信賴，台積絕對不會有自身終端產品和客戶競爭，台積已宣布三年一千億美元的資本支出投資，以足夠產能達謝客戶支持。

台積電亞太業務資深處長蔡志群開場引言提到，經過疫情考驗讓各界都體認到半導體的重要，但疫情也暴露了供應鏈的脆弱，半導體也需要把眼光放長遠，面對挑戰，實現幫助客戶創新。

今年技術論壇將從總裁魏哲家演講開始，並在後續十個技術專題影片中展示台積電的各方面進展，台積電2020年總產能超過1200萬片12吋約當晶圓，今年不僅在擴產投資也強化效率與綠能採購，台積電因應半導體的能源密集需求，身為台灣最大綠電採購者，計畫再生能源2030年為晶圓廠供應25%電力，追求2050年目標達到100%，達到零間接碳排放。

魏哲家在論壇上指出，AI協助生物科學完成蛋白質折疊的研究分析破解3D結構，大數據、機器學習的演算進步，為解決難題帶來突破，蛋白質結構的破解仰賴高效能運算的支持，其他企業網路通訊、遊戲乃至遠距應用，HPC應用都需要半導體技術。

魏哲家提到，資料中心已占用全球用電1%估計到2030年成長數倍，比較悲觀的預測是假設摩爾定律失效將使用電兩暴增，「我們有能力接受這個挑戰嗎？」魏哲家給予肯定答案。

他強調，不論邏輯2D微縮交棒5奈米很快將由3奈米繼承，5奈米在晶圓18廠量產應用涵蓋智慧機、高速運算、物聯網等應用，去年量產以來出貨量已超過50萬片，美國亞利桑那晶圓21廠也已納入5奈米生產規畫2024年量產，而台積5奈米大量使用EUV，目前5奈米生態系統準備就緒，切入車用ADAS與駕駛介面設計。