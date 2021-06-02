美光以176層NAND與1-alpha製程為基礎 全新記憶體量產

台北國際電腦展上，台灣台北美光科技今（2）日發表一系列基於其領先業界的 176 層 NAND 和 1α（1-alpha）DRAM 技術上的創新記憶體與儲存產品，同時推出業界首創適合車用領域的通用快閃記憶體儲存 UFS 3.1 產品。此次新推出的產品將實現美光擘劃的願景，透過記憶體和儲存的創新，加速取得數據背後的洞察與意義，開創從資料中心到智慧終端的無限可能性。

美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 稍早也於台北國際電腦展（Computex）專題演講中宣佈上述消息，分享公司對運算創新的宏觀展望，並表示記憶體與儲存技術將扮演關鍵角色，協助企業全方位發揮資料經濟的潛力。

美光宣布其第一款採用全球首創 176 層 NAND 的 PCIe® Gen4 SSD 產品已正式量產，同時全球首款使用 1α 製程的 LPDDR4x 也已於本月正式出貨。LPDDR4X 是 JEDEC 固態技術協會針對第四代低功耗 DRAM 所發表的最新標準，較先前改進 I/O 電壓並大幅降低功耗，非常適合行動運算設備。上述最新發佈的技術與產品再次強化了美光今年在 DRAM 和 NAND 領域奠定的強大領導地位。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，人工智慧與 5G 應用已邁入大規模部署階段，也為疫情後世界的資料運用創造極大潛力，這些轉變帶來加速創新以因應消費者需求的契機。美光今日首度發表的全新記憶體及儲存解決方案將加速推動創新巨輪，打造強大的資料中心伺服器、更快速的客戶端裝置、以及位於終端的智慧車輛。

美光最新 SSD 產品 Micron 3400 與 Micron 2450 具備高效能、設計彈性與低功耗等優勢，不僅可支援全天運作，同時可靈活滿足如專業工作站或超薄筆電等應用。Micron 3400 SSD 提供的讀取傳輸量為上一代的兩倍，寫入傳輸量則提升高達 85%，滿足高規格應用如電腦輔助設計、遊戲和動畫等應用所需。對於追求 PCIe Gen4 效能最佳價值的客戶而言，Micron 2450 SSD 將能提供反應靈敏的日常使用者體驗。